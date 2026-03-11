Si finge suo amico e gli svuota il conto | così lo chef stellato Fredy Girardet ha perso quasi 4 milioni di euro

Uno chef stellato ha subito una truffa che gli ha portato via quasi quattro milioni di euro. Un individuo si è presentato come amico e gli ha svuotato il conto bancario, sottraendo una grande somma di denaro. La perdita economica è significativa, ma a pesare di più è il senso di tradimento provato dallo chef. La vicenda riguarda l’inganno di una persona in cui aveva riposto fiducia.

Lo hanno truffato portandogli via gran parte del patrimonio. Più che la perdita economica, però, a pesare per Fredy Girardet è il tradimento della fiducia. Il grande chef svizzero, oggi 89enne e considerato uno dei maestri della cucina contemporanea, sarebbe stato raggirato per anni da un uomo che si presentava come un amico e condivideva con lui la passione per i vini da collezione. La truffa. Girardet, per decenni alla guida del celebre Restaurant de l’Hôtel de Ville, premiato con tre stelle Michelin, si era ritirato nel 1996 dopo una carriera prestigiosa. Secondo quanto ricostruito dal settimanale svizzero Le Matin Dimanche, a guadagnarsi la sua fiducia sarebbe stato un gestore finanziario oggi 54enne, conosciuto solo con il nome di battesimo, Sébastien. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

