Operazione Minerva | smantellata la rete di spaccio ad Arezzo

La Polizia di Arezzo ha concluso un’operazione che ha portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti in un traffico di droga nella provincia. Durante le indagini sono stati sequestrati numerosi quantitativi di sostanze stupefacenti e sono state eseguite perquisizioni in varie abitazioni. L’indagine ha rivelato un collegamento tra fornitori stranieri e spacciatori locali, con una rete di distribuzione attiva sul territorio.

La Squadra Mobile di Arezzo ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti che operava nel territorio provinciale, portando alla luce una rete di distribuzione capillare che collegava fornitori internazionali a piccoli spacciatori locali. L’operazione Minerva, culminata lo scorso sabato 18 aprile con l’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare, ha colpito un gruppo criminale capace di rifornire quotidianamente la zona di cocaina, hashish e marijuana attraverso consegne a domicilio. Le indagini, avviate nell’agosto del 2025, hanno permesso di identificare una struttura gerarchica ben definita. Al vertice del sodalizio si trovava un cittadino albanese, attualmente in carcere, affiancato dalla propria compagna, una donna che ha ricevuto la misura dei domiciliari per il suo concorso nelle attività illecite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Operazione Minerva: smantellata la rete di spaccio ad Arezzo Notizie correlate Leggi anche: Operazione anticamorra a Napoli: 13 arresti nel clan Contini, smantellata rete di spaccio “delivery” Leggi anche: Traffico di droga ad Arezzo cinque misure cautelari nell’operazione “Minerva”