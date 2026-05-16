Nelle ultime notizie provenienti da Casteldebole, si avvicina la sfida al Gewiss Stadium, con Bernardeschi avanti su Orso nella corsa alla titolarità. Nel frattempo, il portiere Lukasz Skorupski si prepara a scendere in campo, cercando di conquistare una maglia da titolare e di dimostrare il proprio valore in vista della prossima stagione. Dopo una settimana di allenamenti intensi con il gruppo, il giocatore spera di riprendersi il posto tra i pali e di lanciare un segnale anche in ottica mercato.

Dopo una settimana intera di lavoro in gruppo, Lukasz Skorupski spera nella maglia da titolare e di riprendersi il Bologna, per lanciare un segnale anche in chiave mercato e prossima stagione, in cui intende rimanere in sella. Ma Massimo Pessina è bergamasco doc, è in rampa di lancio e voglioso di mettersi in mostra in vista di un’estate che potrebbe vederlo partire in prestito verso una bassa serie A o serie in B da protagonista con continuità: anche per questo Italiano potrebbe confermarlo titolare tra i pali, per valutarlo una volta di più, posto che sulla personalità e il talento del ragazzo non ci sono più dubbi. Pessina-Skorupski è uno... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultime da Casteldebole verso la partitissima del Gewiss Stadium. Bernardeschi in vantaggio su Orso. Skorupski prova a superare Pessina

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