Le ultime da Casteldebole verso la partitissima del Gewiss Stadium Bernardeschi in vantaggio su Orso Skorupski prova a superare Pessina
Nelle ultime notizie provenienti da Casteldebole, si avvicina la sfida al Gewiss Stadium, con Bernardeschi avanti su Orso nella corsa alla titolarità. Nel frattempo, il portiere Lukasz Skorupski si prepara a scendere in campo, cercando di conquistare una maglia da titolare e di dimostrare il proprio valore in vista della prossima stagione. Dopo una settimana di allenamenti intensi con il gruppo, il giocatore spera di riprendersi il posto tra i pali e di lanciare un segnale anche in ottica mercato.
Dopo una settimana intera di lavoro in gruppo, Lukasz Skorupski spera nella maglia da titolare e di riprendersi il Bologna, per lanciare un segnale anche in chiave mercato e prossima stagione, in cui intende rimanere in sella. Ma Massimo Pessina è bergamasco doc, è in rampa di lancio e voglioso di mettersi in mostra in vista di un’estate che potrebbe vederlo partire in prestito verso una bassa serie A o serie in B da protagonista con continuità: anche per questo Italiano potrebbe confermarlo titolare tra i pali, per valutarlo una volta di più, posto che sulla personalità e il talento del ragazzo non ci sono più dubbi. Pessina-Skorupski è uno... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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