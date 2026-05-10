Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Bologna | Skorupski Dallinga e Joao Mario non al 100% Pessina titolare? Ci teniamo questo interrogativo
Alla vigilia della partita tra Napoli e Bologna, il tecnico della squadra felsinea ha parlato in conferenza stampa, sottolineando che alcuni giocatori come Skorupski, Dallinga e Joao Mario non sono al massimo della forma. Ha anche menzionato l’incertezza sulla presenza di un titolare e ha commentato le condizioni di alcuni elementi chiave per la partita. La 36ª giornata di Serie A si avvicina, con il Bologna che affronta un calendario senza sconti.
Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Verona, Sammarco dopo la sconfitta contro il Como: «Ho dato tutto. Mi sono trovato in una situazione non facile e credo di poter stare in questa categoria» Como, Fabregas celebra la matematica Europa: «Abbiamo fatto la storia e dobbiamo festeggiare.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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