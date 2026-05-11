Gusto TuttoFood – Bello buono italiano | la ricetta di un successo globale
Il settore agroalimentare italiano continua a rappresentare un elemento centrale dell’economia nazionale, con una filiera che coinvolge diversi comparti e genera un fatturato di circa 707 miliardi di euro. Questo settore spazia dalla produzione agricola fino alla ristorazione e alla grande distribuzione, confermando il ruolo di primo piano del made in Italy nel panorama internazionale. Le produzioni italiane sono apprezzate in tutto il mondo per la qualità e l’autenticità.
Il made in Italy agroalimentare si conferma pilastro dell’economia nazionale e prima ricchezza del Paese, con una filiera allargata che vale 707 miliardi di euro: dai campi all’industria, fino alla ristorazione e alla grande distribuzione. In occasione di TuttoFood Milano, Gusto offre una fotografia completa del comparto, dando voce alle istituzioni – dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ai vertici di Federalimentare, UnionAlimentari Confapi e Coldiretti – ai grandi marchi storici come Pernigotti, Fiorentini, Rigoni di Asiago e Balocco, fino al tessuto vitale delle Pmi. Realtà che, tra tradizione e innovazione, incarnano la formula vincente del “Bello, Buono e Ben Fatto”.🔗 Leggi su Panorama.it
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