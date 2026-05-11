Gusto TuttoFood – Bello buono italiano | la ricetta di un successo globale

Il settore agroalimentare italiano continua a rappresentare un elemento centrale dell’economia nazionale, con una filiera che coinvolge diversi comparti e genera un fatturato di circa 707 miliardi di euro. Questo settore spazia dalla produzione agricola fino alla ristorazione e alla grande distribuzione, confermando il ruolo di primo piano del made in Italy nel panorama internazionale. Le produzioni italiane sono apprezzate in tutto il mondo per la qualità e l’autenticità.

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