Tuttofood 2026 | Grana Padano fa battere love il gusto italiano del benessere quotidiano

Durante l'edizione 2026 di TUTTOFOOD, evento dedicato al settore agroalimentare, è stato presentato un nuovo progetto legato al formaggio Grana Padano. La campagna promuove il prodotto come simbolo del gusto italiano associato al benessere quotidiano. La manifestazione si svolge con l'obiettivo di mettere in evidenza le eccellenze del settore, coinvolgendo operatori e aziende del comparto alimentare.

In occasione di TUTTOFOOD, la fiera B2B di riferimento per il sistema agroalimentare internazionale, in programma a Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio, il Consorzio Tutela Grana Padano presenta LOVE, il concept che interpreta in chiave contemporanea i valori profondi della DOP più consumata al mondo: autenticità, benessere, condivisione e vicinanza alle persone. Già al centro della nuova comunicazione del Consorzio, LOVE nasce come evoluzione del segno distintivo associato a Grana Padano e si trasforma in una piattaforma narrativa capace di mettere al centro l’amore per sé stessi, per gli altri e per uno stile di vita equilibrato. A TUTTOFOOD 2026 questo racconto prende forma nel PAD.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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