Sir Campione d' Europa Lorenzetti | Un gruppo che dovrà essere ricordato
Per il secondo anno consecutivo, la squadra di pallavolo di Perugia si è qualificata per la Champions League, confermandosi tra le migliori d’Europa. La vittoria ottenuta in casa ha permesso alla squadra di mantenere il suo posto nel torneo continentale, un risultato che non si verificava da oltre quindici anni. La partita si è conclusa con un punteggio che ha sancito il successo della formazione, che ora può guardare avanti con fiducia in vista delle prossime sfide internazionali.
La Champions League per il secondo anno consecutivo resta a Perugia. È questo il verdetto inappellabile del taraflex, che ha fatto sì che la Sir Sicoma Monini Perugia emulasse dopo quindici anni abbondanti Trento, l'ultima italiana riuscita nell'impresa.Lo scorso anno Angelo Lorenzetti era. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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