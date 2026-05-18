Sir Campione d' Europa Lorenzetti | Un gruppo che dovrà essere ricordato

Per il secondo anno consecutivo, la squadra di pallavolo di Perugia si è qualificata per la Champions League, confermandosi tra le migliori d’Europa. La vittoria ottenuta in casa ha permesso alla squadra di mantenere il suo posto nel torneo continentale, un risultato che non si verificava da oltre quindici anni. La partita si è conclusa con un punteggio che ha sancito il successo della formazione, che ora può guardare avanti con fiducia in vista delle prossime sfide internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui