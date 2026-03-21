La Sir Susa Scai Perugia ha ottenuto una vittoria in tre partite nei quarti di finale dei play-off scudetto, dimostrando ancora una volta la propria forza. Coach Lorenzetti ha commentato che la mentalità della squadra è corretta. La squadra ha superato gli avversari in una serie che si è conclusa con successo, confermando la sua posizione nei playoff.

Segnale di forza per la Sir Susa Scai Perugia la vittoria in tre partite dei quarti di finale dei play-off scudetto. Una dimostrazione fisica e mentale, ma anche la possibilità di poter risparmiare energie. Si è mostrata per nulla rinunciataria Monza che ha provato in tutti i modi di complicare la vita ai block-devils, ma alla fine la grande capacità dei fuoriclasse bianconeri ha avuto la meglio. Il capitano Simone Giannelli ha fatto la sua analisi: "Mercoledì nei primi dieci punti di tutti e tre i set siamo partiti col freno a mano tirato. Vogliamo che questo non accada perché dopo può succedere di tutto. Siamo bravi a recuperare, ma penso che possiamo fare un passo in avanti, facendo ciò che abbiamo sempre fatto durante l’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir Perugia, altra dimostrazione di forza. Coach Lorenzetti: "La mentalità è giusta"

Articoli correlati

Volley, la Sir chiude un 2025 da record. L'orgoglio di Lorenzetti e ColaciIl 2025 che si chiuderà tra poche ore è stato senza dubbio un anno tra i più importanti nella storia della Sir Susa Scai Perugia.

Leggi anche: Superlega, la Sir attende novità su Loser e guarda a Piacenza. Lorenzetti: "Questa partita sarà uno snodo"

Contenuti e approfondimenti su Sir Perugia

Temi più discussi: Vero Volley Monza, una prova da grande: sfida Perugia per pareggiare la serie Play Off; La Sir Perugia piega ancora Monza (3-0) e vola in semifinale scudetto; Playoff Superlega, la Sir porta a termine la missione: il 3-0 a Monza vale la semifinale anticipata; Gara 2 per la Sir Susa Scai Perugia. Block Devils pronti per l’Opiquad Arena di Monza.

La Sir Perugia fa sua gara 3 e accede al turno delle semifinali playoffLa Sir Susa Scai Perugia chiude la serie dei Quarti Play Off con Monza in 3 gare, confermando la continuità di risultati positivi anche in casa, con il 3-0 di questa sera. I Brianzoli partono sprint i ... assisisport.it

La Sir Perugia vola in semifinale playoff: Monza ko 3-0Si conclude con uno sweep la serie contro i brianzoli. Adesso sarà sfida contro una tra Modena e Piacenza. Mvp di giornata, Russo ... corrieredellumbria.it

Block Devils al lavoro in vista dei Quarti di Finale di Champions in cui ritroverà Guaguas. : https://www.sirsafetyperugia.it/new/allenamenti-a-perugia-prima-della-partenza-per-las-palmas-si-cerca-il-continuo-miglioramento #BlockDevils facebook

| - - / Sir Susa Scai Perugia-Vero Volley Monza 25-23 (2-0) #BlockDevils #superlega x.com