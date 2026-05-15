Champions League la Sir pronta al debutto Lorenzetti e Giannelli in coro | Non giocheremo per difendere

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si apre la fase più attesa della Champions League di volley, con la squadra pronta al debutto. I due allenatori e il capitano hanno confermato che la squadra non si limiterà a difendersi, ma cercherà di giocare la propria partita senza remore. La formazione si prepara con entusiasmo, consapevole delle sfide che la attendono in questa competizione di alto livello. L'attenzione è tutta rivolta all'inizio di un percorso che si preannuncia ricco di impegni importanti.

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Ancora poche ore e il momento di scendere in campo arriverà. Sicuramente in occasione dell'appuntamento più atteso e prestigioso dell'anno.Si giocherà domani alle 15, nella cornice dell'Inalpi Arena, la prima semifinale della final four che vedrà opporsi la Sir Sicoma Monini Perugia, campione in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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