Giovanna Botteri | Diplomazia via maestra per la convivenza

Giovanna Botteri ha dichiarato che la diplomazia rappresenta la via principale per favorire la convivenza, commentando sulla situazione in Medioriente. A Pisa, il 5 marzo 2026, ha sottolineato come la crisi nella regione sia molto pericolosa e possa degenerare. Ha aggiunto che si sta verificando un cambiamento importante nell’equilibrio di potere, con i sauditi e gli emirati che assumono un ruolo centrale, mentre Israele sembra confidare in questa evoluzione.

Pisa, 5 marzo 2026 – "La crisi mediorientale è estremamente pericolosa e potenzialmente deflagrante. All'interno della regione sta avvenendo una rivoluzione epocale, uno spostamento dell'asse di potere che passa tutto nelle mani dei sauditi e degli emirati, a cui evidentemente Israele crede. Per il mondo islamico significa la distruzione dell'Islam sciita incarnato da Iran, Hezbollah e Houthi: un azzardo che non tiene conto delle tensioni che ha in seno". In ballo non c'è solo la tenuta del regime degli ayatollah, ma il dissesto di un'intera regione secondo l'analisi della giornalista Giovanna Botteri, che ha raccontato alcuni dei più complessi scenari geopolitici degli ultimi decenni, oggi ospite dell'incontro " San Francesco d'Assisi e la costruzione della pace ".