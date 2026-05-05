Marconi Days 2026 | fra gli ospiti Giovanna Botteri e Lella Costa

I Marconi Days 2026 si svolgeranno dal 7 al 19 maggio, con un approfondimento sul ruolo della comunicazione nella trasmissione della memoria. Durante l’evento sarà consegnato il Premio “Città di Sasso Marconi” a quattro personalità, tra cui due figure note nel mondo della cultura e dell’informazione. La manifestazione si focalizza sulla relazione tra comunicazione e memoria, coinvolgendo rappresentanti di diversi settori.

I Marconi Days tornano dal 7 al 19 maggio con un focus sul ruolo della comunicazione nella trasmissione della memoria e la consegna del Premio “Città di Sasso Marconi” a Giovanna Botteri, Lella Costa, Danilo Masotti e Gigliola Alvisi. Si rinnova a Sasso Marconi l’appuntamento con i Marconi Days.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Giovanna Botteri: “Diplomazia via maestra per la convivenza”Pisa, 5 marzo 2026 – “La crisi mediorientale è estremamente pericolosa e potenzialmente deflagrante. Giovanna Botteri: “Abbiamo dato la pace per scontata”Quando si parla di giornalismo internazionale in Italia, il nome di Giovanna Botteri è uno di quelli che non hanno bisogno di presentazioni. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Portale - La memoria, un segnale che non svanisce; International Marconi day, i 125 anni della comunicazione wireless transatlantica; Capo Figari torna a parlare via etere: successo per l’International Marconi Day; La figlia di Guglielmo Marconi (96 anni) nella casa del genio: Mio padre, perfezionista affettuoso. Inventava giochi per farmi divertire. Ai Marconi Days si celebrano i 130 anni del wireless e si indaga sull’altra faccia del likeL’altra faccia del like è il titolo della nuova edizione dei Marconi Days, la manifestazione che omaggia il genio di Guglielmo Marconi da più di venti anni. Dall’8 al 18 maggio, Sasso Marconi, ... bologna.repubblica.it Dal 7 al 19 Maggio tornano i Marconi Days! Non mancheranno spettacoli, incontri, proiezioni e la consegna del Premio "Città di Sasso Marconi" Saranno premiati anche i rappresentanti delle realtà locali - ANPI, ANED, Comitato r - facebook.com facebook