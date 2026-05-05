Marconi Days 2026 | fra gli ospiti Giovanna Botteri e Lella Costa

Da bolognatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Marconi Days 2026 si svolgeranno dal 7 al 19 maggio, con un approfondimento sul ruolo della comunicazione nella trasmissione della memoria. Durante l’evento sarà consegnato il Premio “Città di Sasso Marconi” a quattro personalità, tra cui due figure note nel mondo della cultura e dell’informazione. La manifestazione si focalizza sulla relazione tra comunicazione e memoria, coinvolgendo rappresentanti di diversi settori.

I Marconi Days tornano dal 7 al 19 maggio con un focus sul ruolo della comunicazione nella trasmissione della memoria e la consegna del Premio “Città di Sasso Marconi” a Giovanna Botteri, Lella Costa, Danilo Masotti e Gigliola Alvisi. Si rinnova a Sasso Marconi l’appuntamento con i Marconi Days.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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