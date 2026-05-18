Dopo aver vinto agli Internazionali d’Italia a Roma, Jannik Sinner si prende una pausa di tre giorni. Da giovedì si sposterà a Parigi, dove è previsto il sorteggio del tabellone principale di Roland Garros alle 14.00. Il torneo è in programma dal 28 maggio al 11 giugno, e il tennista italiano sarà tra i partecipanti. La sua presenza a Parigi rappresenta un passo importante nel percorso verso il primo titolo del grande slam sulla terra battuta.

“Ho bisogno diriposaree di passare un po’ di tempo con le persone che mi vogliono bene“. Dopo il trionfo agliInternazionali d’Italiaa Roma,Jannik Sinnerstacca per 3 giorni: niente tennis, né palestra né corsa. Ma da giovedì sarà aParigi, dove alle 2 del pomeriggio è in programma il sorteggio del tabellone principale per ilRoland Garros, che per l’altoatesino rappresenta “l’appuntamento più importane dell’anno“. Dopo la sconfitta dello scorso anno in finale controCarlos Alcaraz, quello dellaVille Lumièreè l’unico torneo che manca nella sua bacheca, avendo già conquistato gli Slam di Melbourne (2024,2025), New York (2024) e Wimbledon (2025).... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner, tre giorni di riposo dopo il trionfo di Roma, ma da giovedì sarà a Parigi per Roland Garros

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