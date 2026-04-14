A cinquant’anni dalla vittoria di Adriano Panatta, l’Italia si prepara a sperare in un nuovo successo all’interno degli internazionali di tennis di Roma. La città ha concesso una wild card a Matteo Berrettini, che tornerà in campo dopo un periodo di infortunio. L’obiettivo è ottenere un risultato che possa riportare l’Italia tra le protagoniste del torneo, che si svolge sui campi della capitale.

Cinquant’anni dopo Adriano Panatta, l’Italia sogna di riportare a casa gli internazionali di tennis di Roma. Con la testa di serie numero uno, il numero uno al mondo, Jannik Sinner. Presentato ufficialmente il torneo che dal 28 aprile appassionerà gli italiani. Binaghi: “Sogniamo la vittoria di Jannik”. “ L’obiettivo di quest’anno è provare a vincere il singolare maschile, non solo per quello che sta facendo Sinner, ma perché abbiamo quattro giocatori tra i primi 20 del mondo e tutti hanno la terra come superficie preferita. I risultati di uno influenzano positivamente quelli degli altri “. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi durante la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali BNL d’Italia 2026, in programma dal prossimo 28 aprile al 17 maggio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roma sogna il trionfo di Sinner cinquant’anni dopo Panatta: wild card per Matteo Berrettini

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