Internazionali d’Italia 2026 Sinner sfida Ruud nella finale di Roma | dove vedere il match in tv

Oggi al Foro Italico si disputa la finale degli Internazionali d’Italia 2026, con Jannik Sinner che sfida Casper Ruud per il titolo. La partita rappresenta il momento culminante di questa edizione del torneo Masters 1000 di Roma, che ha visto numerosi incontri emozionanti nelle settimane precedenti. La sfida tra i due giocatori si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. La finale coinvolge due atleti italiani e norvegesi, entrambi tra i favoriti della competizione.

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