Internazionali d’Italia 2026 Sinner sfida Ruud nella finale di Roma | dove vedere il match in tv

Da dayitalianews.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi al Foro Italico si disputa la finale degli Internazionali d’Italia 2026, con Jannik Sinner che sfida Casper Ruud per il titolo. La partita rappresenta il momento culminante di questa edizione del torneo Masters 1000 di Roma, che ha visto numerosi incontri emozionanti nelle settimane precedenti. La sfida tra i due giocatori si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. La finale coinvolge due atleti italiani e norvegesi, entrambi tra i favoriti della competizione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli Internazionali d’Italia 2026 arrivano al momento più atteso: oggi al Foro Italico Jannik Sinner affronta Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma. Il numero uno del ranking mondiale va a caccia di un nuovo traguardo storico che potrebbe consolidare ulteriormente il suo dominio nel circuito ATP. Sinner a un passo dal Golden Master. Per Jannik Sinner questa finale rappresenta molto più di una semplice occasione per alzare un altro trofeo. In caso di successo contro il norvegese Casper Ruud, l’azzurro diventerebbe infatti il secondo tennista nella storia a conquistare il cosiddetto Golden Master, ovvero la vittoria di tutti i tornei Masters 1000 del circuito ATP. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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