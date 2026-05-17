Sinner re di Roma | batte Ruud e vince gli Internazionali BNL d' Italia 2026
Jannik Sinner ha conquistato il titolo degli Internazionali BNL d’Italia 2026, battendo in finale il norvegese Ruud con un punteggio di 6-4, 6-4. La partita è durata un'ora e 44 minuti. Con questa vittoria, Sinner si è aggiudicato il torneo e ha superato il numero uno al mondo. La finale si è svolta sul campo principale del torneo romano.
Jannik Sinner vince gli Internazionali BNL d’Italia 2026 col numero uno al mondo che supera in finale il norvegese Ruud col punteggio 6-4, 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco. Si tratta di un successo storico per l’altoatesino, che non aveva mai vinto a Roma e che segna il ritorno di un italiano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Jannik Sinner re di Roma: trionfo al Foro Italico
Sullo stesso argomento
Internazionali BNL d’Italia a Roma, per la finale Sinner-Ruud biglietti sold out, rivenduti last minute anche a 9618 €Sul sito di una piattaforma di rivendita emerge chiaramente la dinamica speculativa che si è sviluppata attorno all’evento.
Internazionali BNL d'Italia a Roma: Sinner affronta Ruud nella sua 6° finale consecutiva in un Masters 1000 - DIRETTAIl successo di un italiano a Roma manca da esattamente cinquant’anni, da quando Adriano Panatta si impose nel 1976.
ROMA HA UN NUOVO RE. IL SUO NOME? JANNIK SINNER L'azzurro batte Casper Ruud in finale con lo score di 6-4 6-4, conquistando il 6° Masters 1000 consecutivo e il 10° complessivo della sua carriera: primo trionfo a Roma per Jannik, che a x.com
#Sinner trionfa sulla terra rossa di Roma dopo 50 anni raggiungendo record incredibili. Il numero uno al mondo batte al #ForoItalico Casper Ruud 2 set a 0 davanti a un pubblico in visibilio. Ricerca immagini Federica Cunsolo Edit Cristiana Aveta #Tg3 #IBI26 - Facebook facebook
Il momento in cui Sinner ha prenotato il suo posto in una finale di Roma consecutiva reddit
Sinner, sei storia: Jannik re di Roma e un azzurro vince Internazionali 50 anni dopo PanattaJannik Sinner ha vinto gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, imponendosi in due set ... adnkronos.com
Sinner, ottavo re di Roma. Batte Ruud e trionfa agli Internazionali d’Italia: vinti tutti e 9 i Masters 1000Il numero 1 al mondo trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Per Jannik arrivano il decimo Masters 1000 e la 34esima vittoria di fila ... affaritaliani.it