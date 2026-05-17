Sinner re di Roma | batte Ruud e vince gli Internazionali BNL d' Italia 2026

Jannik Sinner ha conquistato il titolo degli Internazionali BNL d’Italia 2026, battendo in finale il norvegese Ruud con un punteggio di 6-4, 6-4. La partita è durata un'ora e 44 minuti. Con questa vittoria, Sinner si è aggiudicato il torneo e ha superato il numero uno al mondo. La finale si è svolta sul campo principale del torneo romano.

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