Sinner re di Roma! Festeggia con noi un anno di digital a 4,99€ al mese più il poster di Jannik

Jannik Sinner ha vinto a Roma e questa vittoria viene celebrata con un'offerta speciale. Per un anno, il giornale digitale Sportweek, insieme a speciali e al poster con la prima pagina dell'impresa, è disponibile a 4,99 euro al mese. L'offerta include anche il poster con la prima pagina dell’evento. L'iniziativa mira a festeggiare il successo del tennista con un prezzo ridotto e materiali esclusivi. La promozione è rivolta a chi desidera seguire da vicino le imprese di Sinner.

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