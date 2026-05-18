Sinner re di Roma! Festeggia con noi un anno di digital a 4,99€ al mese più il poster di Jannik
Jannik Sinner ha vinto a Roma e questa vittoria viene celebrata con un'offerta speciale. Per un anno, il giornale digitale Sportweek, insieme a speciali e al poster con la prima pagina dell'impresa, è disponibile a 4,99 euro al mese. L'offerta include anche il poster con la prima pagina dell’evento. L'iniziativa mira a festeggiare il successo del tennista con un prezzo ridotto e materiali esclusivi. La promozione è rivolta a chi desidera seguire da vicino le imprese di Sinner.
A Roma Jannik Sinner ha riscritto la storia. Battendo in finale Casper Ruud, il numero uno al mondo ha conquistato il suo primo titolo agli Internazionali d’Italia, completando così la collezione di tutti i Masters 1000 del circuito. Un’impresa enorme, resa ancora più speciale dal peso simbolico del trionfo: un italiano non vinceva al Foro Italico dai tempi di Adriano Panatta, campione a Roma nel 1976, esattamente cinquant’anni fa. Un successo storico, celebrato davanti al Centrale in festa. Per festeggiare insieme la vittoria di Sinner agli Internazionali d’Italia e rivivere tutte le emozioni del trionfo azzurro al Foro Italico, abbiamo pensato a una promozione speciale: abbonati alla digital edition a soli 4,99€mese con addebito unico annuale e riceverai in regalo il poster della prima pagina dedicata all’impresa di Jannik. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SINNER CONTRO LATP! RECORD STORICO, POLEMICHE E CAOS A ROMA SOTTO LA PIOGGIA
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