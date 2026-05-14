Celebra i successi di Jannik a Roma con la promo Sinner n° 1 | un anno di G+ a partire da 0,99€ mese

A Roma Jannik Sinner batte anche Andrey Rublev, supera Novak Djokovic nella striscia positiva nei Masters 1000 conquistando la 32? vittoria consecutiva e centra la seconda semifinale della carriera agli Internazionali: "Sono contento, ma sapete che non gioco per i record – ripete come un mantra -, gioco per scrivere la mia storia e cerco di fare sempre del mio meglio". Contro Rublev il match non è mai stato in discussione: a Jannik sono bastati un'ora e 32 minuti per imporsi 6-2 6-4. Per il numero uno al mondo è stato il 27° successo di fila nel 2026. Guarda gli Internazionali BNL d'Italia dal 5 al 17 maggio in streaming su NOW!... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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