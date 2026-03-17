Festeggia Sinner e Antonelli con la promo Orgoglio Italiano | un anno di G+ a partire da 0,99€ mese

Domenica abbiamo assistito alla prima vittoria in Formula 1 per Kimi Antonelli, che interrompe un digiuno di 20 anni dell'Italia, che aveva piazzato un pilota sul gradino più alto del podio l'ultima volta con Fisichella nel 2006. Poche ore più tardi, è arrivato il trionfo di Jannik Sinner a Indian Wells, in finale contro Medvedev: il numero 2 del mondo ha vinto l'ultimo dei big titles su cemento che gli mancava e ha accorciato la distanza che lo separa da Alcaraz, in vetta al ranking. Due vittorie che accendono la stagione di F1 e quella Atp, da seguire per non perdersi nulla delle imprese degli azzurri. Per permetterti di vivere al meglio tutte queste emozioni, abbiamo pensato a un'offerta imperdibile: abbonati a 0,99€mese (pagamento annuale) a G+. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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SINNER SENZA LIMITI Sesto sigillo nei Masters 1000 e 25esimo trofeo in bacheca per un Jannik Sinner da record, che festeggia oggi anche la vittoria numero 100 nel circuito 1000. Un dominio assoluto che continua a riscrivere la storia del tennis italiano. - facebook.com facebook