Le milizie sciite irachene di Ashab al-Kahf hanno annunciato ufficialmente di aver dichiarato guerra alla Francia, in risposta alla morte del sergente maggiore Arnaud Frion. La dichiarazione è arrivata attraverso un comunicato pubblico in cui si afferma che gli interessi francesi sono ora nel loro mirino. La notizia è stata diffusa pochi giorni dopo l’evento che ha coinvolto l’operato delle forze francesi nella regione.

Dopo la morte del sergente maggiore Arnaud Frion gli islamisti di Ashab al-Kahf dichiarano guerra alla Francia. Senza rivendicare la responsabilità dell'attacco con droni che giovedì ha ucciso il sottufficiale del 7° Battaglione Cacciatori Alpini di Varces e ha ferito altri sei militari, il gruppo armato filo-iraniano ha annunciato di aver preso di mira "tutti gli interessi francesi in Iraq" dopo il dispiegamento della portaerei "Charles de Gaulle" nel Golfo Persico. "A partire da stasera saranno bersaglio dei nostri attacchi», ha dichiarato Ashab al-Kahf sul social network Telegram. La milizia sciitia filo-iraniana esorta i residenti a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza da una base nel Kurdistan iracheno dove sono stanziate truppe francesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iraq, le milizie sciite dichiarano guerra alla Francia. Ashab al-Kahf: "Gli interessi di Parigi sono ora nel mirino"

