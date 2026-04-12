Alle 10.30 prende il via la Parigi-Roubaix, terza delle grandi classiche del ciclismo di un certo livello in questa stagione, dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. La corsa si svolge lungo strade e tratti sterrati, con molti corridori pronti a sfidarsi per la vittoria. Tra i favoriti c’è un ciclista che punta all’unico monumento ancora assente nel suo palmarès. La gara prosegue con diretta sui canali sportivi e aggiornamenti in tempo reale.

Dal 1896 sono state 122 le edizioni disputate della Parigi-Roubaix. Solo due corridori sono riusciti a vincerla quattro volte: Roger De Vlaeminck (1972, 1974, 1975, 1977) e Tom Boonen (2005, 2008, 2009, 2012). Il vincitore delle ultime tre edizioni è Mathieu van der Poel. Questa corsa rappresenta uno dei pochi tabù rimasti da infrangere a Pogacar, l'unica Classica Monumento che lo sloveno non è mai riuscito a vincere. Il ciclista della UAE Team Emirates XRG in questa stagione ha vinto tutte le corse a cui ha partecipato (Strade Bianche e il Giro delle Fiandre) conquistando per la prima volta la Milano-Sanremo. I corridori dovranno affrontare 258,3 chilometri, 54,8 di questi distribuiti in 30 tratti di pavé.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Dalle 10.30 la Parigi-Roubaix: Pogacar a caccia dell'unica Monumento che gli manca

Pogacar e l’ultima follia in vista della Parigi-Roubaix: vincere tutte le Monumento in una sola stagioneDopo il successo a inizio stagione alla Milano-Sanremo e al bis al Giro delle Fiandre, ora Pogacar si appresta a vincere anche la Piari-Roubaix,...

Leggi anche: Tadej Pogacar prosegue nella ‘missione impossibile’: Parigi-Roubaix scoglio principale per vincere le 5 Monumento nello stesso anno

POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX