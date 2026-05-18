Sinner | La mia felicità? Resterà per 2-3 giorni E la sala stampa scoppia a ridere
Dopo la finale contro Casper Ruud, il tennista italiano ha parlato della sua sensazione di felicità, affermando che durerà solo due o tre giorni. Durante la conferenza stampa, le sue parole hanno suscitato risate tra i presenti, creando un momento di leggerezza. Sinner ha commentato il suo stato d’animo, evidenziando come la gioia si alterni alle emozioni intense legate al risultato sportivo. La sua riflessione ha attirato l’attenzione di chi segue il torneo e la sua carriera.
Jannik Sinner si apre in conferenza stampa dopo la finale contro Casper Ruud e riflette sul significato della felicità nel tennis. Alla domanda su quanto duri la sua felicità dopo una vittoria, il numero uno del mondo risponde con grande sincerità, spiegando come nel circuito tutto cambi molto velocemente da un torneo all’altro. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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