Sinner | La mia felicità? Resterà per 2-3 giorni E la sala stampa scoppia a ridere

Dopo la finale contro Casper Ruud, il tennista italiano ha parlato della sua sensazione di felicità, affermando che durerà solo due o tre giorni. Durante la conferenza stampa, le sue parole hanno suscitato risate tra i presenti, creando un momento di leggerezza. Sinner ha commentato il suo stato d’animo, evidenziando come la gioia si alterni alle emozioni intense legate al risultato sportivo. La sua riflessione ha attirato l’attenzione di chi segue il torneo e la sua carriera.

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