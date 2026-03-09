Cos'è che non ti piace della vita da tennista? | Sinner fa ridere tutta la sala stampa a Indian Wells

Da fanpage.it 9 mar 2026

Durante la conferenza stampa a Indian Wells, Jannik Sinner ha risposto in modo diretto a una domanda sulla vita da tennista, suscitando le risate di tutti i presenti. La sua risposta ha attirato l’attenzione e ha creato un momento spontaneo e informale. La scena si è svolta subito dopo la vittoria contro Shapovalov, con molti presenti che hanno reagito con sorriso alla sua battuta.

Jannik Sinner risponde schiettamente a una domanda fattagli durante la conferenza successiva alla vittoria su Shapovalov a Indian Wells: in sala stampa ridono tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

