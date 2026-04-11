Nel Masters 1000 di Montecarlo 2026, gli organizzatori hanno registrato un grande successo, con molte persone presenti agli eventi. Nel frattempo, in Italia si parla molto di una giovane tennista di talento, nota come Sinner, che sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media. Tuttavia, alcune voci sollevano dubbi su cosa si stia facendo a livello di pianificazione a lungo termine per il tennis italiano.

Il Masters 1000 di Montecarlo 2026 si sta rivelando un vero e proprio trionfo per gli organizzatori del torneo, che possono contare sui primi tre giocatori del ranking mondiale (nell’ordine Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev) e sull’idolo locale Valentin Vacherot in occasione delle semifinali. Luca Bottazzi, ex tennista e apprezzato studioso del gioco, ha tracciato un bilancio parziale della settimana monegasca proiettandosi inoltre verso i prossimi appuntamenti in calendario. “ A differenza di Sinner, Alcaraz ha perso ben più di un set in questi ultimi tre tornei. Il fatto che Sinner abbia perso un set a Montecarlo, dopo una lunga striscia di successi senza cedere mai un parziale, penso sia un aspetto da correlare semplicemente alla statistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bottazzi: “In Italia c’è la Sinner Mania, ma cosa si sta facendo per il lungo periodo? Il segreto di Pulcinella”

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