Si intensificano le pressioni su Andrea Delmastro, che sta per rimettere le dimissioni dall’incarico a via Arenula. La richiesta di dimissioni proviene principalmente da membri di Fratelli d’Italia e dalla premier, che chiedono il suo allontanamento. La decisione sembra ormai imminente, in seguito alle crescenti richieste di lasciare il ruolo ricoperto.

La premier Giorgia Meloni e FdI spingono: si temono nuove rivelazioni. Domani Nordio al question time Nordio: “Delmastro e Bartolozzi restano. Ma vi dico cosa abbiamo sbagliato. Pm? Non temo vendette” Andrea Delmastro si avvia a lasciare via Arenula. Aumenta la pressione di FdI e della premier GIorgia Meloni perché lasci l'incarico. Circola insistentemente l'indiscrezione che la prima testa a cadere sia quella del sottosegretario al centro del caso della bisteccheria. Nordio domani è atteso al question time proprio per relazionare sul suo caso. A pesare sul caso Delmastro ci sarebbe anche la possibilità di nuove rivelazioni audio e intercettazioni che potrebbero essere scaravantate in commissione antimafia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Delmastro verso le dimissioni: aumentano le pressioni per la sua uscita da via Arenula

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Una selezione di notizie su Delmastro verso

Temi più discussi: Serracchiani: Meloni chiarisca se sapeva del caso Delmastro e pretenda le dimissioni; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina; Meloni: Delmastro leggero, cittadini valuteranno se c’è stata una manina. Schlein: la premier doveva chiedere le dimissioni; M5S chiede le dimissioni di Delmastro. Scarpinato: O incapace o se l’ha capito deve andare andare dal governo.

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