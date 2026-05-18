Sinner il dominio da Indian Wells a Roma | il divario con Alcaraz si allarga | La nuova classifica Atp

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha raggiunto la 72ª settimana in vetta alla classifica Atp, confermando la sua presenza tra i migliori giocatori del circuito. Dopo le recenti competizioni, il suo vantaggio rispetto a Alcaraz si è ampliato, consolidando la sua posizione di leader. La serie di successi, che include tappe importanti come Indian Wells e Roma, ha contribuito a mantenere alta la sua classifica. La classifica Atp aggiornata mostra un divario crescente tra i due atleti, con Sinner ancora in testa.

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Tra le altre cose, oggi Jannik Sinner festeggia la settimana 72 da numero 1 della classifica mondiale. Che oggi il trono del tennis sia suo e solo suo è fuori di dubbio, visto che sta compiendo un’impresa mai vista nella storia della racchetta: la vittoria di 6 Masters 1000 consecutivi. Di più, la vittoria di tutti i 5 Masters 1000 disputati nel 2026: dal cemento di Indian Wells fino alla terra rossa di Roma, passando per Miami, Montecarlo e Madrid. Nessuno ci era mai riuscito. Un dominio incontrastato che si riflette anche nella nuova classifica Atp di lunedì 18 maggio: Sinner è primo con la cifra stratosferica di 14.700 punti. Alcaraz, fermato purtroppo dall’infortunio al polso, è ora distante 2740 lunghezze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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