Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp | come cambia la classifica in caso di successo a Indian Wells

Oggi si disputa la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. In caso di vittoria, Sinner potrebbe ridurre il vantaggio di Alcaraz nel ranking ATP. La sfida si svolge in un momento importante per la classifica, con il risultato che potrebbe influenzare la posizione dei giocatori nelle prossime settimane. La partita è molto attesa dagli appassionati di tennis.

(Adnkronos) – Si gioca oggi, domenica 15 marzo, la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Oltrea alla coppa per il campione, l'ultimo atto del torneo mette in palio anche punti pesantissimi in ottica ranking Atp, visto che l'azzurro avrà la possibilità di avvicinarsi ancora di più al numero. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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