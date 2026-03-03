Atp Indian Wells 2026 sorteggiato il tabellone | con chi giocano Sinner e Alcaraz

Oggi è stato effettuato il sorteggio del tabellone del torneo ATP di Indian Wells 2026, il primo Masters 1000 della stagione. Tra gli incontri principali ci sono quelli che vedranno confrontarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due primi giocatori del ranking mondiale. Il tabellone stabilisce le prime sfide e gli avversari di ciascun atleta nel percorso verso le fasi finali del torneo.

Nel main draw maschile 7 italiani, in quello femminile solo Paolini. Nei pronostici Jannik in pole per il titolo E’ stato effettuato oggi il sorteggio del tabellone del torneo Atp di Indian Wells 2026, primo Masters 1000 della stagione dove si rinnoverà il duello tra i primi due giocatori al mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il torneo è in programma all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari) insieme al Wta 1000 dal 4 al 15 marzo. Sinner, n.2 del ranking Atp, occupa l’ultimo quarto di tabellone: con lui anche Ben Shelton (8), suo possibile avversario negli ottavi, e Jakub Mensik che l’ha sconfitto a Doha (12). L’azzurro debutterà al secondo turno contro l’australiano James Duckworth (83) o un qualificato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Indian Wells 2026, sorteggiato il tabellone: con chi giocano Sinner e Alcaraz ATP Indian Wells 2026, oggi i sorteggi del tabellone con 7 italiani: possibili avversari di Sinner e dateI sorteggi del tabellone di Indian Wells sono in programma a mezzanotte, ora italiana, di martedì 3 marzo. Indian Wells, il tabellone: Sinner-Musetti in semifinale, Alcaraz trova Djokovic se...Possibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, Novak Djokovic dalla parte di Carlos Alcaraz. Aggiornamenti e notizie su Atp Indian Wells Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells; Alcaraz contro Djokovic, possibile rivincita in semifinale a Indian Wells: il tabellone; ATP Indian Wells 2026: gli italiani nel tabellone principale ed in quello di qualificazione. Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per AlcarazArchiviata la lunga trasferta di febbraio tra Europa, Medio Oriente e Americhe, il circuito maschile concentra ora l’attenzione sul primo grande snodo ... oasport.it Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversariIl tennista altoatesino e numero 2 del mondo esordisce al secondo turno del Master 1000 contro il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato. Il torneo è in diretta su Sky Sport ... tg24.sky.it Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi: italtennis, che poker! C’è Indian Wells con 4 azzurri nei primi 21 posti della classifica Atp: Jannik N.2, Lorenzo N.5, Flavio N.15 e Luciano N.21 #atp #italtennis #sinner #janniksinner #jannik #musetti #cobolli #darderi #atp #in - facebook.com facebook ATP Indian Wells, il cammino di Sinner: Shelton o Mensik ai quarti, Zverev o Musetti in semifinale x.com