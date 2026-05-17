Sinner parla chiaro dopo Roma non potrà durare | Irrealistico stare così per tutta la stagione
Dopo la vittoria agli Internazionali di Roma, il tennista ha parlato in conferenza stampa sottolineando che mantenere lo stesso livello per tutta la stagione sembra irrealistico. Ha spiegato che, considerando le sfide fisiche e mentali, è difficile prevedere di poter ottenere una serie di risultati positivi così lunga. Le dichiarazioni sono state fatte a pochi giorni dalla conclusione del torneo, in un momento in cui si guarda già alle prossime tappe del circuito.
Le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria agli Internazionali di Roma a sottolineare gli scenari in vista del prosieguo della stagione, con la difficoltà di realizzare un filotto di vittorie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SINNER FERMA TUTTO A ROMA IL GESTO CHE LA TV HA NASCOSTO
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