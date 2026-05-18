Durante il torneo di Roland Garros, il giocatore ha ottenuto una vittoria che potrebbe avere ripercussioni sul suo team tecnico. La vittoria ha portato a una discussione sul possibile impatto sul contratto con il consulente tecnico, Darren Cahill. Inoltre, si sa che durante gli allenamenti sul campo, la gestione tecnica del giocatore è affidata a un altro professionista. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle decisioni future riguardanti il team.

? Punti chiave Come influenzerà la vittoria a Parigi il contratto di Darren Cahill?. Chi gestisce la tecnica di Sinner durante gli allenamenti sul campo?. Perché il rapporto tra Vagnozzi e Cahill è considerato unico?. Cosa succederà allo staff tecnico se la Volpe Rossa non vincerà?.? In Breve Simone Vagnozzi gestisce la tecnica in campo dopo il passaggio da Bordighera nel 2022.. Darren Cahill coordina la strategia globale dopo il successo a Wimbledon.. Il rinnovo del mandato tecnico di Cahill potrebbe estendersi fino al 2027.. Vagnozzi guidò Marco Cecchinato alle semifinali del Roland Garros nel 2018.. A Parigi il numero uno del ranking ATP punta alla conquista del Roland Garros per decidere il futuro del suo staff tecnico, guidato dall’australiano Darren Cahill. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner al Roland Garros: il trionfo che decide il futuro del team

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