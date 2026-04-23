La Corte d'Appello di Milano ha deciso di assolvere due calciatori, dopo aver giudicato non sussistenti le accuse di violenza sessuale di gruppo su una studentessa statunitense. La sentenza ha annullato la condanna di primo grado per entrambi, affermando che i fatti non sono dimostrati. La vicenda coinvolge anche altri tre imputati, per i quali la corte ha preso decisioni simili.

La decisione della Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado per i cinque ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense I calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, sono stati assolt.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Calciatori Lucarelli jr e Apolloni assolti da accuse violenza sessuale di gruppo su studentessa Usa, Corte: "Fatto non sussiste"

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