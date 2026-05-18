Il tribunale di Siena ha assolto due atleti italiani coinvolti in un caso di violenza avvenuto durante un ritiro di scherma. I due giovani erano stati accusati di aver commesso un reato, ma la corte ha deciso per l'assoluzione definitiva. La vicenda aveva attirato l'attenzione pubblica e mediatico, portando alla luce la complessità delle indagini e delle accuse nei loro confronti. Ora si attende l’archiviazione definitiva del procedimento giudiziario.

SIENA – Il tribunale di Siena ha assolto i due schermidori italiani Emanuele Nardella e Lapo Pucci, accusati di violenza sessuale nei confronti della collega messicana Fernanda Herrera, all’epoca dei fatti minorenne. Il gup Andrea Grandinetti, dopo una breve camera di consiglio, ha pronunciato la formula più ampia: “Assolti perché il fatto non sussiste”. I fatti contestati risalirebbero alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023, durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme, in provincia di Siena, e al quale partecipavano delegazioni didiverse federazioni sportive. Presente in aula, la giovane atleta e’ scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Siena, campionessa di scherma violentata in ritiro: assolti i due atleti accusati

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