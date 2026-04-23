La Corte d’appello di Milano ha deciso di assolvere i calciatori dall’accusa di violenza sessuale di gruppo, riguardante un episodio avvenuto nella notte del 27 marzo 2022. Si tratta di un calciatore, figlio di un ex attaccante noto, e di un altro giocatore, entrambi coinvolti nel procedimento. L’udienza si è svolta in tribunale e, al termine, sono stati dichiarati non colpevoli.

La Corte d’appello di Milano ha assolto i calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni, dall’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa californiana di 24 anni per i fatti della notte del 27 marzo 2022. Il fatto non sussiste la formula piena con cui i giudici della prima sezione penale d’appello Santangelo-Simion-Aloisi hanno assolto entrambi i ragazzi di 24 anni e gli altri tre imputati che in primo grado erano stati condannati a pene fra i 3 anni e 7 mesi e i 2 anni e i 5 mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Dopo l’assoluzione l’esultanza dei giocatori con familiari e amici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti dall'accusa di violenza sessuale: l'esultanza in tribunale

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