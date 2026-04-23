Federico Apolloni e Mattia Lucarelli assolti dall'accusa di violenza sessuale | Il fatto non sussiste

La Corte d'Appello di Milano ha assolto con formula piena due giovani calciatori dall’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa statunitense. I due calciatori, uno dei quali è figlio di un ex attaccante noto, erano stati coinvolti insieme a tre amici nella vicenda. La decisione si riferisce alla mancanza di elementi sufficienti a dimostrare il fatto contestato.

La Corte d'Appello di Milano ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli (figlio dell'ex attaccante Cristiano) e Federico Apolloni, accusati assieme a tre loro amici di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense.🔗 Leggi su Fanpage.it

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