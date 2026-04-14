A Milano, due vigilantes sono stati assolti dall'accusa di aver ucciso Giovanni Sala, morto per arresto cardiaco durante un tentativo di entrare nella sede di Sky. La vicenda ha coinvolto le forze dell'ordine e le procedure di sicurezza in tribunale. La decisione della corte ha concluso il processo senza condanne, lasciando la famiglia della vittima e le parti interessate a riflettere sulla vicenda.

Sono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo (Milano) mentre era "in evidente stato di alterazione". Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano. Sala, secondo il pm Alessandro Gobbis che aveva chiesto condanne fino a 6 anni, morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche "trattenuto" a terra con un ginocchio sulla sua schiena "per 4 minuti" e "colpito con due pugni", in particolare da uno dei due imputati. I due sono stati ritenuti "non punibili" per la scriminante dell'adempimento del dovere.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, assolti i due vigilantes accusati dell'omicidio di Giovanni Sala

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