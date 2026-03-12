Nel 2025 si sono verificati 51 incidenti aerei in tutto il mondo, causando la morte di 394 persone. Il rapporto pubblicato dall’International Air Transport Association evidenzia che, nonostante gli incidenti, il trasporto aereo continua a essere considerato il modo più sicuro per i viaggi a lunga distanza. I dati mostrano una stabilità nelle statistiche rispetto agli anni precedenti, senza variazioni significative.

Il nuovo rapporto annuale sulla sicurezza pubblicato dall’International Air Transport Association (IATA) conferma che il trasporto aereo rimane la modalità più sicura per gli spostamenti su lunghe distanze. I dati del 2025 mostrano una diminuzione complessiva degli incidenti rispetto all’anno precedente, scendendo da 54 a 51 eventi critici, nonostante un aumento globale del numero di voli operati. Tuttavia, il bilancio delle vittime ha subito una variazione preoccupante: si sono registrati 394 decessi, un dato superiore sia al 2024 (244 vittime) che alla media quinquennale di 198. Questa apparente contraddizione tra calo degli incidenti e aumento delle vittime richiede un’analisi attenta dei singoli eventi scatenanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza aerea: 51 incidenti, ma 394 vittime nel 2025

