sicurezza stradale in puglia proposta di legge per ridurre incidenti e vittime

Una nuova proposta di legge è stata depositata in regione pugliese con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali e le vittime, secondo i dati più recenti che segnalano un peggioramento rispetto all’anno precedente. La proposta, presentata da un consigliere regionale, mira a rafforzare le misure di sicurezza lungo le strade della regione, in risposta all’aumento delle segnalazioni di incidenti.

Tarantini Time Quotidiano Una proposta di legge per contrastare l’aumento degli incidenti stradali e rafforzare le politiche di sicurezza in Puglia è stata presentata dal consigliere regionale Antonio Scalera, alla luce di dati che evidenziano un peggioramento rispetto all’anno precedente. Nel 2024, secondo quanto reso noto, sulle strade pugliesi si sono verificati oltre 11 mila incidenti, con 241 vittime e più di 17 mila feriti, un andamento in controtendenza rispetto al dato nazionale. Il provvedimento punta a un intervento strutturato che coinvolga istituzioni, scuole ed enti locali, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle vittime entro il 2030 e di azzeramento entro il 2050.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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