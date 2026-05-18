Sicurezza industriale | i Vigili del Fuoco addestrano il personale

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2026, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha condotto un’esercitazione presso lo stabilimento di una società locale. L’obiettivo dell’attività è stato quello di addestrare il personale dell’impianto sulle procedure di sicurezza in caso di emergenza. L’evento ha coinvolto diversi operatori e tecnici presenti nello stabilimento, che hanno partecipato a simulazioni pratiche di intervento. La simulazione ha previsto l’utilizzo di attrezzature specifiche e ha avuto una durata di circa due minuti.

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Nella mattinata di oggi, Lunedì 18 maggio 2026, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha partecipato ad una esercitazione congiunta presso lo stabilimento della società CO.BE.GAS S.r.l., sito nel comune di Pratola Serra, operante nel settore dell’imbottigliamento e deposito di GPL. L’attività esercitativa, svolta ai sensi del D.M. 13 ottobre 1994, ha visto l’impiego di una squadra operativa della Sede Centrale con autopompa serbatoio (APS), impegnata nella simulazione di uno scenario di emergenza conseguente ad una perdita di gas presso il punto di riempimento dell’impianto. Successivamente sono state svolte simulazioni operative riguardanti un incendio da flangia e le procedure di spegnimento di una bombola GPL, sotto la supervisione del personale specializzato dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza industriale: i Vigili del Fuoco addestrano il personale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fire Hydrant Inspection Step by Step | Fire Safety Training | Rescue 1122 Fire Prevention Guide Sullo stesso argomento Sicurezza industriale: rinnovato l'accordo tra Regione Marche e vigili del fuocoANCONA - Prosegue e si consolida la collaborazione istituzionale tra la Regione Marche e la direzione regionale dei vigili del fuoco delle Marche nel... Autostrada del Sole, incendio esteso ed intervento dei vigili del fuoco: in arrivo personale straordinarioUn incendio piuttosto esteso si è sviluppato nel corso del pomeriggio di martedì 24 marzo, all’altezza del km 437 dell’autostrada del Sole. Pratola Serra, esercitazione dei Vigili del Fuoco nello stabilimento GPL della CO.BE.GASNella mattinata di oggi, Lunedì 18 maggio 2026, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha partecipato ad una esercitazione congiunta presso lo stabilimento della società CO.BE.GAS S.r ... irpinianews.it Sono Gautham Rao, un storico del diritto e della politica americani, e autore di White Power: Policing American Slavery--chiedimi qualsiasi cosa! Libro: https://www.amazon.com/White-Power-Policing-American-Slavery/dp/1469694840 reddit Sicurezza industriale, rinnovato l'accordo tra Regione marche e Vigili del fuocoProsegue e si consolida la collaborazione istituzionale tra la Regione Marche e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche nel settore della prevenzione dei rischi industriali. ansa.it