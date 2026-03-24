Nel pomeriggio di martedì 24 marzo si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni sul km 437 dell’autostrada del Sole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e gestire la situazione. La circolazione sulla carreggiata è stata rallentata e sono stati convocati rinforzi per gestire l’emergenza.

Un incendio piuttosto esteso si è sviluppato nel corso del pomeriggio di martedì 24 marzo, all’altezza del km 437 dell’autostrada del Sole. Le fiamme si sono propagate in modo rapido – direzione nord – verso Fabro. Sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, insieme a quelle di Montepulciano e di Terni. A supporto anche un elicottero per agevolare le operazioni di spegnimento. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il fronte dell’incendio interessa un’area impervia e si estende per circa 500 metri di larghezza e 200 di profondità. Presenti anche i volontari della protezione civile di Orvieto e i carabinieri. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Autostrada del Sole, incendio esteso ed intervento dei vigili del fuoco: in arrivo personale straordinario

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