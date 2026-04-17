Sicurezza industriale | rinnovato l' accordo tra Regione Marche e vigili del fuoco

È stato rinnovato l’accordo tra la Regione Marche e la direzione regionale dei vigili del fuoco, rafforzando la collaborazione nel campo della prevenzione dei rischi industriali. La firma dell’accordo conferma l’impegno comune a mantenere elevati standard di sicurezza nelle attività industriali della regione. La collaborazione tra le due parti è proseguita e si è consolidata nel tempo, con obiettivi condivisi di tutela e prevenzione.

ANCONA - Prosegue e si consolida la collaborazione istituzionale tra la Regione Marche e la direzione regionale dei vigili del fuoco delle Marche nel settore della prevenzione dei rischi industriali. In data 16 aprile 2026 è stato sottoscritto il rinnovo dell’accordo per lo svolgimento delle.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Accordo tra Comune e Vigili del Fuoco per rafforzare la protezione civile“Rafforzare la sicurezza del territorio e migliorare la gestione delle emergenze”. Rinnovata l'intesa tra Regione e vigili del fuoco per il contrasto agli incendi boschiviL’accordo, che riguarda il triennio 2026-2028, prevede uno stanziamento di due milioni e 640 euro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Smau Parigi 2026: le Marche protagoniste con sei startup d’eccellenza. Sicurezza industriale, rinnovato l'accordo tra Regione marche e Vigili del fuocoProsegue e si consolida la collaborazione istituzionale tra la Regione Marche e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche nel settore della prevenzione dei rischi industriali. (ANSA) ... ansa.it Salute e sicurezza a lavoro, la Regione Marche convoca il ComitatoLa Regione Marche ha convocato per giovedì 18 dicembre il Comitato Regionale di Coordinamento sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'incontro si terrà dalle 9.30 nella Sala Li Madou di ... ansa.it