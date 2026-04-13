La pensilina del bus è da rifare ci pensano i cittadini | Bellissimo esempio di partecipazione

Un gruppo di abitanti di San Liberato, frazione di Narni, ha avviato un intervento per rifare la pensilina del bus nel loro quartiere. La collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale ha portato a questa iniziativa, che viene considerata un esempio di partecipazione attiva. La proposta ha coinvolto direttamente i residenti, che si sono fatti carico di organizzare i lavori necessari per migliorare i servizi nel loro quartiere.

Quando la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale funziona. L’esempio viene da un piccolo ma significativo episodio che ha visto protagonisti un gruppo di abitanti di San Liberato, frazione del Comune di Narni. C’era la pensilina utilizzata per aspettare gli autobus, situata.🔗 Leggi su Ternitoday.it Fruibilità e sicurezza. Una nuova pensilina per la fermata del busLERICI Al via i lavori per la realizzazione della nuova pensilina dei bus in piazza Garibaldi, a Lerici: la fermata verrà infatti spostata... Leggi anche: Macrolotto Zero e Soccorso. La droga era nascosta sotto la pensilina del bus