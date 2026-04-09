Oggi si parla di possibili cambiamenti nella leadership di Barelli, mentre alcuni medici di Forza Italia discutono di ruoli e incarichi. Un commento evidenzia che, anche se si considera l’addio alla guida del gruppo, un incarico come sottosegretario potrebbe comunque essere giustificato. Sono queste le principali notizie del giorno, tra movimenti politici e valutazioni sulle cariche istituzionali.

Che fine farà il consuocero di Tajani? Lo attende un posto al Mimit. Anche se quel suo ruolo alla Federazione italiana nuoto. Intanto i berlusconiani sono pronti ad accogliere Schillaci e Bassetti. Mentre Schlein e Conte puntano sul voto ai 16enni. Le chicche di L43. «Sì, alla fine può pure lasciare la guida del gruppo, ma almeno un posto da sottosegretario se lo merita». Così dicono di Paolo Barelli, in vista dell’incontro di Antonio Tajani (che poi è il suo consuocero) con Marina Berlusconi. E allora, ecco che si materializza uno spazio ancora vuoto, quello lasciato da Massimo Bitonci, che aveva l’incarico di sottosegretario fino al 13 dicembre 2025, quando è stato indicato dal nuovo governatore del Veneto, Alberto Stefani, per ricoprire il ruolo di assessore allo Sviluppo economico nella giunta regionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il futuro di Barelli, la carica dei medici in Forza Italia e le altre pillole del giorno

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Temi più discussi: Forza Italia è una pentola a pressione, potrebbe dimettersi anche Barelli; Trincea Tajani. Il segretario è in minoranza anche alla Camera; Forza Italia, volti nuovi e nodo congressi: verso vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua; La fronda di Forza Italia in pressing su Barelli alla Camera. Prende quota lo scambio con Mulè, ma non umiliamo nessuno.

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Paolo Barelli nel mirino di Marina Berlusconi, Tajani può rimuovere il consuocero capogruppo di Forza ItaliaPaolo Barelli potrebbe lasciare il ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Tutto sarà deciso nell'incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani ... virgilio.it

Le amministrative in città: lo scudocrociato (come Forza Italia) fuori dalla coalizione "ufficiale" #Salerno - facebook.com facebook

Forza Italia, Barelli verso il ministero delle Imprese per lasciare a Marina B. il posto da capogruppo. Il capogruppo verso la nomina come vice di Urso. Domani vertice Marina-Tajani. @salvini_giacomo x.com