Dopo un periodo di attesa, l'Orso torna in campo dal 29 gennaio, con dichiarazioni di fiducia da parte di alcuni giocatori. Riccardo Orsolini ha commentato la sua recente prestazione, sottolineando l’assenza di gol come un elemento che lo aveva disturbato. Nei giorni scorsi, le sfide al Dall’Ara si sono rivelate difficili per la squadra e i singoli, creando un’atmosfera tesa tra i tifosi e i protagonisti della rosa.

Finalmente, era tutto troppo strano. Finalmente l’Orso esce dal letargo. Sembrava l’ennesima domenica maledetta al Dall’Ara: per il Bologna e Riccardo Orsolini. Invece, i rossoblù e soprattutto il numero 7 rompono il tabù, grazie pure a un Lecce che si fa male da solo. Orso sbatte sulla traversa nell’azione che porta poi al tap in di Freuler. Sbatte pure su Falcone, fa ammonire gli avversari, crea per sè, per i compagni, per il possibile 2-0 di Castro. Alza gli occhi al cielo e sorride alla malasorte in più occasioni, quasi a provare a prenderla con ironia. Perché tutti i segnali facevano pensare all’ennesima partita stregata. Invece no. Finisce con Orso sotto la curva, abbracciato idealmente dai suoi tifosi, ma pure da Bernardeschi, che gli offre l’assist del 2-0.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Orso e una gioa attesa dal 29 gennaio: "Giovedì se c’è una squadra che può fare l’impresa, siamo noi». Ricky: "Era troppo strano senza gol. Adesso Saputo mi deve una cena»

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