Primo Maggio tra festa e protesta | Inaccettabile che solo il 28% delle donne abbia un posto fisso

Il Primo Maggio 2026 si svolge tra momenti di festa e proteste, con un attenzione particolare alle condizioni di lavoro femminile. Secondo dati recenti, solo il 28% delle donne ha un impiego a tempo indeterminato, mentre in piazza si riuniscono cittadini per chiedere un miglioramento delle tutele e dei diritti nel mondo del lavoro. La giornata si caratterizza quindi come un’occasione di confronto tra celebrazione e richiesta di cambiamenti concreti.

“Il primo maggio 2026, Festa dei lavoratori, sarà un’occasione per ritrovarci nelle piazze, con musica e momenti conviviali e chiedere insieme diritti e tutele per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, valore della contrattazione, dignità delle persone, della qualità dell’occupazione e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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