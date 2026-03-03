Nell’Annuario 202526, alla sua 32ª edizione, si evidenzia un calo nel numero degli studenti iscritti nelle scuole reggiane, mentre cresce il numero di alunni con disabilità. La pubblicazione riporta dati aggiornati sulla composizione del sistema scolastico locale, offrendo una panoramica dettagliata delle variazioni nel settore.

La fotografia della scuola reggiana nel fermo immagine dell’Annuario 202526, arrivato all’edizione numero 32. A emergere, in filigrana, è l’urgenza che si rivedano gli organici provinciali (fermi al 2008), definiti a livello nazionale, per far fronte ai nuovi bisogni delle famiglie con più scuole primarie a tempo pieno (che nella nostra provincia sono poco più del 40 per cento). Esigenza al momento coperta da progetti di tempo integrato, garantiti dai Comuni. I dati – raccolti dai curatori dell’Annuario Luciano Bonacini e Rainer Girardi – registrano un complessivo calo della popolazione scolastica: il numero degli studenti reggiani si attesta a 75. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cala il numero degli studenti. Ma aumentano gli alunni disabili

