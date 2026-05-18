Si ribalta il rimorchio Mucche in fuga recuperate da automobilisti cowboy

Un rimorchio si è ribaltato lungo una strada di campagna, causando la fuga di alcune mucche. Durante le operazioni di recupero, alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati e hanno aiutato a radunare gli animali, che erano scappati nell’area circostante. La situazione ha richiesto l’intervento di personale specializzato per mettere in sicurezza le mucche e ripristinare le condizioni di traffico. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente o eventuali feriti è stato comunicato.

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SAN GENESIO ED UNITI (Pavia) Gli automobilisti di passaggio si sono improvvisati “cowboy”, per aiutare l’allevatore a radunare tutte le mucche scappate dopo il ribaltamento del rimorchio su cui erano trasportate. Uno scenario inusuale anche in una zona di campagna, ma alle porte di Pavia. È successo nella tarda mattinata di sabato a San Genesio ed Uniti, in località Due Porte lungo la Sp2, in tratto urbano che prende il nome di via Cà de’ Zetti. In un orario, verso le 11.30, in cui la circolazione era abbastanza sostenuta, con i conseguenti rischi per la sicurezza stradale. Per cause ancora in corso d’accertamento, nell’affrontare la rotatoria si è infatti ribaltato su un fianco il rimorchio, trainato da un trattore, utilizzato per il trasporto di bovini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si ribalta il rimorchio. Mucche in fuga recuperate da automobilisti “cowboy” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si ribalta rimorchio, mucche in fuga: automobilisti si improvvisano “cowboy” e radunano tutti i boviniSan Genesio ed Uniti (Pavia), 17 maggio 2026 - Non solo l'allevatore, ma anche altri automobilisti in transito si sono fermati e hanno aiutato il... Leggi anche: Sbaglia la manovra, si ribalta il rimorchio del camion: interviene l'autogru ? Si ribalta rimorchio, mucche in fuga: automobilisti si improvvisano cowboy e radunano tutti i bovini dlvr.it/TSZp2V #mucche #incidente #Pavia #circuito #cowboy x.com Si ribalta rimorchio, mucche in fuga: automobilisti si improvvisano cowboy e radunano tutti i boviniInsolita scena a San Genesio, lungo la Sp12: alcuni conducenti in transito si sono fermati e hanno aiutato il proprietario a radunare gli animali 'scappati' dopo l'incidente stradale ... ilgiorno.it Mucche fuggono da rimorchio ribaltato, le recuperano automobilisti 'cowboy'Si ribalta il rimorchio, trascinato da un trattore, e le 7 mucche trasportate, spaventate per l'incidente, fuggono lungo la strada e nei campi adiacenti. (ANSA) ... ansa.it