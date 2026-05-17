Durante un incidente stradale avvenuto ieri a San Genesio ed Uniti, un rimorchio si è ribaltato facendo scappare alcune mucche. Diversi automobilisti che passavano lungo la strada si sono fermati, scendendo dalle auto per aiutare a recuperare gli animali. Alcuni di loro hanno guidato i bovini verso un'area sicura, collaborando così con il proprietario del mezzo. Nessuno è rimasto ferito e i bovini sono stati recuperati senza complicazioni.

San Genesio ed Uniti (Pavia), 17 maggio 2026 - Non solo l'allevatore, ma anche altri automobilisti in transito si sono fermati e hanno aiutato il proprietario a radunare i bovini 'scappati' dopo l'incidente stradale del mezzo che li trasportava. E' successo ieri, sabato 16 maggio, alla rotatoria all'imbocco di Due Porte, frazione di San Genesio, lungo la Sp2 nel tratto che prende il nome di via Cà de Zetti. L’incidente e la fuga delle mucche Erano circa le 11.30, orario con circolazione abbastanza sostenuta, quando nell'affrontare la rotatoria si è improvvisamente ribaltato il rimorchio, trainato da un trattore, che trasportava 7 mucche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si ribalta rimorchio, mucche in fuga: automobilisti si improvvisano “cowboy” e radunano tutti i bovini

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