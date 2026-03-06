Sbaglia la manovra si ribalta il rimorchio del camion | interviene l' autogru

Nella giornata di venerdì 6 marzo, a pochi passi dall’Electrolux, un rimorchio di un camion si è ribaltato a causa di una manovra sbagliata. L’incidente ha reso necessario l’intervento di un’autogru per rimettere il rimorchio in carreggiata. Le operazioni di soccorso e recupero sono durate diverse ore, coinvolgendo i servizi di emergenza presenti sul posto.

Sono state ore complicate per i soccorsi a due passi dall’Electrolux. Nella giornata di venerdì 6 marzo, da quanto si apprende, un rimorchio di un camion si è ribaltato lungo la strada, rendendo necessario l’intervento dell'autogrù per riportarlo in carreggiata. Il fatto, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto alle prime luci dell'alba, tra le 6 e le 6:15. Non sono al momento chiare le dinamiche che hanno portato all'incidente, ma dalle informazioni finora disponibili sembra escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Da una prima ricostruzione l'autoarticolato, appartenente all'azienda Molino di Pordenone, stava procedendo su via del parcheggio B Electrolux, in direzione della statale Pontebbana. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

