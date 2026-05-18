Si metteva in tasca i soldi delle casse del Cup | definitiva la condanna del dipendente dell' Asl Fg

È stata confermata la condanna definitiva nei confronti di un dipendente dell'Azienda sanitaria locale di Foggia, coinvolto in un caso di furto di denaro dalle casse del Cup di Cerignola. La vicenda riguardava la gestione dei ticket e il sospetto di somme sottratte. La sentenza conclude un procedimento giudiziario di lunga durata, con il giudice che ha respinto il ricorso presentato dall'imputato. La vicenda si inserisce in un episodio più ampio di controlli e verifiche sulle operazioni finanziarie interne all’ente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui