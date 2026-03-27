L'Asl Foggia ha diffuso un avviso di interpello urgente per la ricerca di 18 infermieri da impiegare nel territorio del Gargano. Gli incarichi sono a tempo determinato e riguardano il profilo professionale di infermiere, appartenente all’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. La procedura mira a coprire le esigenze di personale sanitario nel territorio.

I professionisti selezionati saranno destinati all’ospedale di comunità di Vieste, all’ospedale di comunità di Vico del Gargano e alla casa di comunità Spoke di Peschici L’Asl Fg ha pubblicato un avviso di interpello urgente finalizzato al conferimento di 18 incarichi a tempo determinato per il profilo professionale di infermiere (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari). L’iniziativa nasce dall'esigenza di garantire la continuità dei Lea presso le strutture territoriali del Gargano, colmando le carenze di organico dovute a personale assente con diritto alla conservazione del posto. I professionisti selezionati saranno destinati all’ospedale di comunità di Vieste, all’ospedale di comunità di Vico del Gargano e alla casa di comunità Spoke di Peschici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Avviso urgente dell'Asl Fg: si cercano 18 infermieri sul Gargano

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