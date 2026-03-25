La postazione del 118 di Serracapriola non chiude Asl Fg smentisce | Fake news

L’Asl di Foggia ha smentito le notizie riguardanti la chiusura della postazione del 118 a Serracapriola, precisando che il servizio non verrà sospeso. L’ente ha comunicato che il servizio sarà trasferito nei prossimi giorni in una nuova sede, contrariamente a quanto diffuso da un ex sindaco della zona. La comunicazione è arrivata in risposta all’allarme sollevato da alcune fonti locali.

La Asl Foggia ha replicato al dirigente provinciale della Lega ed ex sindaco facente funzioni, sopravvissuto ad un infarto grazie al presidio “Sostenere che Asl Foggia intende chiudere la postazione del 118 a Serracapriola, è una fake news. La diffusione di notizie destituite di fondamento, destabilizza i cittadini creando inutili e pericolosi allarmismi”, dichiara il direttore del dipartimento Tecnostrutture di Staff Marcello Tedone. “La nuova sede è stata riqualificata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per offrire condizioni logistiche più idonee per gli operatori. L’Azienda continuerà a operare in sinergia con le amministrazioni locali per garantire risposte concrete e tempestive ai bisogni di salute della comunità”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La postazione del 118 di Serracapriola non chiude, Asl Fg smentisce: "Fake news" Articoli correlati Sesto: fake news sul rapimento, la sindaca smentisceLa tranquillità di Sesto Fiorentino è stata turbata da un allarme infondato diffuso tramite messaggi privati e reti sociali. Leggi anche: Polemiche sul contratto in Rai da social media manager per la figlia del marito di Tommaso Cerno. Lui: “Fake news contro di me”. Viale Mazzini smentisce Contenuti e approfondimenti su La postazione del 118 di Serracapriola... ASL Foggia, nessuna chiusura della postazione 118 a Serracapriola: terminati i lavori per il trasferimento nei nuovi locali la vecchia sede ospiterà la Casa della ComunitàIn riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore, sulla presunta chiusura della postazione del 118 a Serracapriola, ASL Foggia intende rassicurare cittadini e istituzioni: il servizio non sarà sop ... manfredonianews.it Serracapriola verso la chiusura del 118, tuona Leombruno: E' un crimine contro la salute pubblicaLa battaglia del dirigente provinciale della Lega ed ex sindaco facente funzioni, sopravvissuto ad un infarto grazie al presidio. Questa è una guerra per la nostra sopravvivenza. Chiamo a raccolta og ... foggiatoday.it